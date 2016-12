El amor en tiempos del internet: esta pareja recibió el mejor regalo

Joel cuenta los minutos para la medianoche. Mientras tanto se ocupa de los últimos detalles de Navidad : busca villancicos en la radio, enciende las luces del árbol, y llama a su esposa para poner juntos la estrella. Jaqueline sale del cuarto con Juliette en brazos, quien luce muy linda con su gorrito de Papá Noel. Se miran a los ojos y se dan cuenta de que su deseo se ha cumplido, han formado una familia feliz. Su historia sería una más entre miles si no fuera porque ellos se conocieron gracias a la aplicación peruana de dating online Mi Media Manzana.

El día después de Navidad

Curiosamente Navidad y los días posteriores son las fechas del año en que se realizan más búsquedas de pareja en internet, incluso 3 veces más que en San Valentín, según Google Trends. ¿Por qué se da este fenómeno social? Pedro Neira, fundador de Mi Media Manzana, explica que “en Navidad los solteros se sienten presionados por la típica pregunta de la familia: “¿y tú cuándo te casas?”. Esto lleva a miles de solteros a consultar en Internet sobre una forma útil y segura de encontrar el amor”.

Año tras año esta era una historia repetida para Joel Poma (33 años), un joven diseñador de edificaciones quien viendo que todos sus amigos se casaban, y con el deseo de formar una familia, decidió probar suerte en Mi Media Manzana. Pronto recibió un saludo virtual de Jaqueline Kory (34 años), sin saber que 9 meses después se darían el “sí” en el altar. El algoritmo de compatibilidad había hecho su trabajo.

El año pasado los esposos vivieron su primera Navidad juntos, en el hogar que crearon con su esfuerzo, pero al cual le faltaba una alegría más: la hija con la que tanto habían soñado. Apenas un año después ese deseo de Nochebuena se hizo realidad con la llegada de su hermosa Juliette. “Joel y Juliette son mi motivo de vivir, esta Navidad es la más feliz de toda mi vida”, cuenta emocionada Jaqueline.

En busca del amor real

Así como Joel, Jaqueline y Juliette, las historias de familias que se formaron gracias a Internet suman cientos. Por ejemplo, Jessica Alva (36 años) es una joven madre de dos niños quien no perdía la esperanza de encontrar el amor. “Por el trabajo y mis hijos no tenía mucha vida social, pero deseaba mucho encontrar al amor de mi vida, así que me inscribí en Mi Media Manzana”, recuerda.

Un día vio la foto Alexander Núñez (38 años) en la aplicación y le dio “Like”, luego se percató que él también hizo lo mismo con su foto, así que se animó a escribirle. Había química. Pronto intercambiaron números de teléfono, y después de varios intentos fallidos por coincidir tuvieron su primera cita. “Cuando lo vi me encantó. Era alto y sus canas me fascinaron, mi corazón latía a mil. Luego descubrí que es un hombre paciente, bueno, inteligente, y un padre muy amoroso”, cuenta Jessica.

A los 4 meses de conocerse se mudaron juntos. Alexander despertó en Jessica el amor y el deseo de ser madre por tercera vez. Ese deseo hoy se llama Mateo, y esta Navidad la mesa familiar recibe a un nuevo miembro quien, con apenas 8 meses de nacido, colma de alegría cada rincón de la casa. “Esta felicidad se la debemos a Mi Media Manzana”, afirma Alexander. La pareja tiene pensado casarse el próximo año y esperan que Mateo lleve los anillos.

250% más actividad después de Navidad

La última semana de diciembre el tráfico de Mi Media Manzana se dispara en un 250%, y en los meses posteriores suma más historias de amor como estas. Actualmente su aplicación para dispositivos móviles cuenta con 1 millón de usuarios registrados en Perú, México, Colombia y Chile. “Nuestra misión es convertir solteros en parejas felices, por ello nos enfocamos en personas que buscan relaciones serias”, asegura su fundador. Este año, Mi Media Manzana se convirtió en la aplicación peruana número 1 en la categoría “Citas” de Google Play.

Si tu deseo de Nochebuena fue encontrar al amor de tu vida, anímate a buscarlo en Internet. Quizás esta también pueda ser tu historia la próxima Navidad.

