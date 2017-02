Super Bowl LI: así funcionaron los drones de Intel durante show de Lady Gaga

Durante el show de medio tiempo del Super Bowl LI, muchos se quedaron impresionados por las pequeñas luces que acompañaban a Lady Gaga durante su performance. Se tratan de nada más y nada menos que 300 drones 100 no tripulados de Intel.

Estos crearon un telón de fondo llenando de colores el cielo incluyendo, entre ellos centelleantes de estrellas rojas y azules en movimiento, antes de la creación de la bandera americana para un dramático final que llevó a Lady Gaga al centro del escenario en el campo.

“Lady Gaga y el equipo creativo de Super Bowl querían sacar algo que nunca se había hecho antes y que fueron capaces de combinar la innovación del drone no tripulado de Intel con su arte para lograr una experiencia única”, dijo Josh Walden, vicepresidente y general gerente, New Technology Group, Intel.

“El potencial de estos aviones no tripulados espectáculo de luz es interminable y esperamos que esta experiencia inspire a otros creativos, artistas e innovadores para realmente pensar en cómo se puede incorporar la tecnología de drones no tripulados en las nuevas formas que aún no se han pensado”, manifestó.

Los drones 100 no tripulados de Intel son un nuevo tipo de vehículo aéreo no tripulado (UAV), diseñado específicamente para propósitos de entretenimiento, tales como festivales y eventos.

Este se se construye pensando en la seguridad y está equipado con luces LED que pueden crear más de 4 mil millones combinaciones y fácilmente ser programados para cualquier animación.