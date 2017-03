Sónar+D y Google abordarán la inteligencia artificial en el ámbito creativo

La quinta edición del Sónar+D, el Congreso Internacional de Cultura Digital y Tecnologías Creativas del festival musical barcelonés, abordará las implicaciones de la inteligencia artificial y la realidad virtual en el ámbito de la música, informa la organización.

El Sónar+D reunirá a más de 180 ponentes y cerca de 5.000 acreditados de 2.100 empresas de 60 países que disfrutarán de más de 100 actividades del 14 al 17 de junio.

El congreso empezará un día antes que el festival con un “Networking Day” exclusivo para acreditados, con el que se pretende profundizar en las múltiples líneas de trabajo y fomentar aún más las relaciones entre los asistentes, según el Sónar.

La revolución de la inteligencia artificial y el “machine learning” serán los protagonistas de las jornadas, abordando la transformación de la economía en la próxima década que automatizará los empleos más rutinarios y menos creativos.

El Sónar+D contará con la colaboración de Google y de sus artistas, científicos, investigadores y tecnólogos que están creando iniciativas y herramientas que forjen una nueva forma de colaboración entre sistemas de creación humanos y artificiales.

Entre los participantes destaca Kenric McDowell, comisario de “Machine Intelligence” en Google AMI (Artists + Machine Intelligence), que examinará si las máquinas pueden ser creativas a través de sistemas que imitan el funcionamiento del cerebro.

Junto a él, Douglas Eck presentará Magenta, el equipo de investigación de inteligencia artificial aplicada a la música de Google que desarrolla herramientas para generar imágenes y composiciones musicales al alcance de todos los usuarios.

Creadores como Memo Akten, uno de los artistas digitales de referencia en Europa, o el creador de bots Darius Kazemi completarán un programa que “mira a un futuro en que nuestras nociones de inteligencia y creatividad podrían verse transformadas radicalmente”.

El congreso también analizará desde todos los ángulos los nuevos retos que la realidad virtual y las culturas de lo inmersivo plantean a los creadores: la narrativa, la tecnología, la producción y el sonido.

Los ponentes de este ámbito serán la cineasta Jessica Brillhart, el fundador del laboratorio de realidad virtual de las Naciones Unidas Gabo Arora y el director creativo ejecutivo del multipremiado estudio de realidad virtual Here Be Dragons Edu Pou, entre otros.

Las jornadas también acogerán el Sonar360º, un nuevo espacio inspirado por Movistar+ y dedicado a las piezas audiovisuales “fulldome”, un entorno inmersivo donde la audiencia está completamente rodeada de imagen y sonido 360 grados.

Este nuevo espacio estará comisariado en colaboración con la Societé des Arts Technologiques (SAT) de Montreal (Canadá), una institución de artes tecnológicas fundada en 1996, pionera en el desarrollo de las tecnologías inmersivas.

Por último, también acudirán al Sónar+D tres de los impulsores del Open Music Initiative: Berklee, una de las escuelas de música de referencia internacional, el prestigioso centro de investigación MIT Medialab y la consultora de diseño IDEO.

La Open Music Initiative es una plataforma que agrupa unas 170 empresas de la industria musical como Youtube, Spotify, Netflix o Universal, que busca crear un nuevo estándar que cambie profundamente la distribución musical digital.

Fuente:efe

