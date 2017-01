¿Sabes para qué sirven las rayitas de las letras F y J de tu teclado?

Algunas personas no se han dado cuenta, otras sí pero no le han prestado mucha atención. ¿Para qué sirven las rayitas ubicadas debajo de las letras J, F y 5 del teclado? La respuesta es realmente sorprendente y hasta descabellada.

Las rayitas no están por gusto ni es un error del plástico de la fábrica. Cuando vas a escribir algo, sobre todo a las personas que manejan sin ninguna dificultad el teclado y sin ver, tiendes a usar ambas manos. Ahora les agradecerás a estas pequeñas líneas, pues forman parte de una guía para facilitar la manera de redactar.

¿Imagínate frente al teclado? Notarás que la posición de tus manos sobre las teclas se colocan de manera que tus dedos índices reposan sobre esas dos letras. De no ser así, al menos se mantienen cerca de las letras F y J. Lo mismo sucede con el número 5 del teclado numérico. Esta raya en alto relieve hace que no te pierdas en el keyword si ya no lo observas cuando escribes.

pinteres También puedes encontrar la misma rayita en alto relieve en la tecla número 5. Igual que en la J y F. (Foto: Captura)

Las rayitas de la F y de la J fueron creadas por June E. Botich en 2002, para mejorar los teclados, según publica el medio español ABC. Desde ahora sentirás más en las yemas de tus dedos estas pequeñas líneas en alto relieve. Aunque algunos piensen que se trata de un código especial para personas con discapacidad visual, es mentira.

EN LOS CELULARES Y TELÉFONOS FIJOS

Una raya en alto relieve no sólo se muestra en los teclados de computadora, sino también en los teléfonos o en los móviles antiguos. Si has notado bien, el número 5 es el que cuenta con un pequeño punto.

pinteres Hay un punto que destaca en el número 5 de los teclados de los teléfonos. ¿Lo has notado también? Algunos aseguran que es parte del Código Braille. (Foto: Captura)

Algunos aseguran que está línea es muy similar al Código Braille, a fin de que personas con discapacidad visual puedan utilizar el teléfono fijo sin ningún tipo de dificultas. ¿Lo habías notado?

Lamentablemente este tipo de punto se ha perdido en los smartphones, ya que cuentan con una pantalla plana y todo es simplemente táctil, restringiendo muchas veces la facilidad de las personas ciegas en poder palpar el teclado físico. Limitaciones.