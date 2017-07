¿Sabes para qué sirven los botones F1 al F12 de tu teclado? Te sorprenderás

Hace buen tiempo se dijo mucho sobre qué significaban las lineas que hay debajo de las letras F y J. Muchos se quedaron sorprendidos que dichas rayitas significaban dónde debes de colocar las manos para escribir.

Pero ahora llega algo que realmente ni lo sabías. ¿Para qué sirven los botones F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12 de tu teclado de la computadora? ¿Te has consultado alguna vez eso? Pues aquí te traemos la respuesta.

Si solo conocías F5, por su capacidad de actualizar una página, ahora debes conocer el resto de los botones que no están por simple decoración, sino por algunas funciones que debes saber.

F1 : Al presionarlo al mismo tiempo que el botón de ‘Windows’, abre el menú de ‘Ayuda’.

empezar una presentación en PowerPoint, y la segunda es que actualiza una página de Internet en los navegadores.

para qué sirven las rayitas de la letra J y F

Las rayitas no están por gusto ni es un error del plástico de la fábrica. Cuando vas a escribir algo, sobre todo a las personas que manejan sin ninguna dificultad el teclado y sin ver, tiendes a usar ambas manos. Ahora les agradecerás a estas pequeñas líneas, pues forman parte de una guía para facilitar la manera de redactar.

¿Imagínate frente al teclado? Notarás que la posición de tus manos sobre las teclas se colocan de manera que tus dedos índices reposan sobre esas dos letras. De no ser así, al menos se mantienen cerca de las letras F y J. Lo mismo sucede con el número 5 del teclado numérico. Esta raya en alto relieve hace que no te pierdas en el keyword si ya no lo observas cuando escribes.

pinteres También puedes encontrar la misma rayita en alto relieve en la tecla número 5. Igual que en la J y F. (Foto: Captura)

Las rayitas de la F y de la J fueron creadas por June E. Botich en 2002, para mejorar los teclados, según publica el medio español ABC. Desde ahora sentirás más en las yemas de tus dedos estas pequeñas líneas en alto relieve. Aunque algunos piensen que se trata de un código especial para personas con discapacidad visual, es mentira.