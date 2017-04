Lenovo destrona a Apple como la mejor marca de laptops

La innovación hizo la diferencia. Lenovo ha sido reconocida como la mejor marca de laptops a nivel mundial, tras ocupar el primer lugar del ranking The Best and Worst Laptop Brands del reconocido medio internacional LaptopMag que destacó la fuerza de sus ordenadores portátiles altamente calificados, tecnologías innovadoras y una gran fidelidad lograda para con sus clientes.

LaptopMag.com evaluó a los principales fabricantes de portátiles. Para este 2017, Lenovo ha liderado la lista destronando a Apple, empresa que se ubicó primera de la lista los últimos 4 años.

Best and Worst Laptop Brands es un ranking publicado todos los años sobre las marcas de portátiles más recomendadas del año. Cada año el portal hace un repaso de los cientos de laptops que han probado en su laboratorio, y a partir de ahí elabora una lista con los fabricantes que más nota obtienen en cada apartado.

La mejor marca de laptops

El 58% de las computadoras portátiles de Lenovo ha obtenido una calificación de 4 estrellas o mejor, esto demuestra lo bien que lo está haciendo la empresa. Lenovo sorprendió a los usuarios con portátiles que tienen una duración de batería que roza lo épico – el caso de las tres modelos ThinkPads que duran más de 17 horas con una sola carga), diseños como la pantalla sin bisel de la Yoga 910 y características innovadoras como el teclado Halo de la Yoga Book.

“Lenovo reafirma la calidad de sus productos a través del liderazgo obtenido en el mercado global. En el caso de Perú, en el 2016 cerramos el año como líder en el mercado de laptops”, puntualizó, Nair Trejo, gerente de marketing de Lenovo Perú.

Evaluación

Para escoger a los ganadores y perdedores, se evaluaron las 10 mayores marcas de portátiles para determinar cuál de ellas ofrece la mejor combinación de productos de calidad, innovación de vanguardia, soporte, diseños elegante y un valor diferencial.

