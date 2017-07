Kaspersky lanza nueva versión de su herramienta gratuita contra el ransomware

Las recientes epidemias WannaCry y ExPetr demostraron el impacto paralizante que el secuestro de archivos significa para empresas y organizaciones. La sorprendente cantidad de 200.000 sistemas se vieron afectados por el ataque de WannaCry en 150 países el mes pasado, lo que llevó a las empresas a interrumpir sus operaciones e incurrir en costos extraordinarios, mientras luchaban para resolver el problema y reestablecer su operación diaria.

La gravedad del ransomware ahora se reconoce en mayor medida, y en este contexto un número creciente de empresas trata de alcanzar la máxima protección con los recursos mínimos. Esta tendencia se ha evidenciado por el hecho de que 100,000 empresas han descargado la herramienta Kaspersky Anti-Ransomware en los últimos 12 meses.

Kaspersky presentó una nueva generación de su solución Kaspersky Anti-Ransomware Tool for Business, una herramienta que se ha desarrollado con base en los 20 años de experiencia de la compañía en la batalla contra el cibercrimen, para seguir ofreciendo a las empresas la mejor y más reciente tecnología anti-ransomware de forma gratuita. Mientras que la encuesta Global IT Security Risks Survey 2017 de Kaspersky Lab y B2B International reveló que el impacto financiero total de un ataque de ransomware a una empresa alcanza en promedio los $713,224 dólares, esta herramienta actualizada significa que las empresas que no quieran sufrir amenazas de ransomware como ‘WannaCry’ no tendrán que hacerlo.

Kaspersky Anti-Ransomware Tool for Business es compatible con productos de seguridad de otros proveedores, es fácil de instalar y no requiere que los usuarios empresariales tengan conocimientos técnicos profundos para configurarla y administrarla.

Permite a las empresas que no utilizan las soluciones de Kaspersky Lab probar tecnologías avanzadas anti-ransomware sin necesidad de inversión alguna. La herramienta incluye el componente System Watcher, que detecta actividades de ransomware sospechosas, crea una copia de seguridad temporal de los archivos atacados y anula los cambios maliciosos, sin afectar al sistema. Kaspersky Anti-Ransomware Tool for Business también aprovecha la función Kaspersky Security Network, que permite enviar información de inteligencia en seguridad de Kaspersky Lab en cuestión de segundos, a la vez que descarta los falsos positivos y mantiene altos niveles de protección.

“Las recientes epidemias de WannaCry y ExPetr fueron un desafortunado recordatorio de que el problema del ransomware es real y puede afectar seriamente a cualquier compañía en el mundo. El hecho de que 100,000 compañías ya han descargado la herramienta Kaspersky Anti-Ransomware, demuestra que las empresas están cada vez más preocupadas y conscientes del problema. Dado el tamaño estimado del impacto financiero causado por el ransomware, incitamos a todas las empresas a comprobar que tienen activada la solución de seguridad adecuada. Las empresas que duden de que su solución de seguridad sea capaz de combatir las amenazas de ransomware más recientes, pueden poner a trabajar la nueva herramienta Kaspersky Anti-Ransomware para probar las tecnologías anti-ransomware avanzadas”, comenta Vladimir Zapolyansky, Director de negocios SMB en Kaspersky Lab.

Las organizaciones que buscan aprovechar la protección que ofrece la herramienta Kaspersky Anti-Ransomware, pueden explorar las exhaustivas soluciones de seguridad de última generación que Kaspersky Lab ofrece para empresas de cualquier tamaño.