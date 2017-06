HP renueva en Perú su portafolio de computadoras personales y así lucen

HP renueva todo su portafolio de cómputo personal para el segmento de consumo en un evento donde los asistentes interactuaron con la tecnología de la compañía a través de zonas de experiencia donde conocidos artistas usaron los equipos, el evento mostró los mejores atributos de la marca.

La renovación de portafolio se da en sus cuatro categorías de cómputo consumo: Equipos de entrada, Pavilion, Envy y Spectre. Destacan la HP Pavilion X360 2 en 1, que incluye la tecnología Windows Ink con lápiz inteligente. El modelo además ofrece máxima versatilidad y un diseño metálico pensado para un público ejecutivo.

En la gama Premiun, caracterizada por su diseño elegante y un hardware de alta productividad, se encuentra la HP Spectre X360, cuyas 15 horas de duración de batería permiten un amplio desempeño. Este modelo se encuentra disponible en diversos colores Premium.

“La renovación implica una actualización de todos los modelos enfocados al segmento de consumo, ofreciendo mayor versatilidad, desempeño y elegantes diseños. Esto le permitirá a nuestros clientes disfrutar de nuevas herramientas como Windows Ink. Hp Inc. mantiene así su compromiso con la innovación que nos permite diferenciarnos del mercado”, comentó Jose Luis Camere, Director general de HP Inc. Perú, Ecuador y Bolivia.

Todos los modelos estarán disponibles al inicio del segundo semestre y representan la apuesta más importante de la marca en cómputo personal para el segmento de consumo en este año.

no faltó la música

La presentación del portafolio sirvió también para reafirmar el compromiso de HP Inc. con las más diversas expresiones artísticas. Esa firme alianza se mostró a través del estreno del video de la banda peruana We the Lion, el primer video de animación hecho en su totalidad con la tecnología de una Notebook HP X360 con Windows Ink., incluida en muchos de los modelos renovados, lo que permite al usuario crear o intervenir distintas piezas desde la pantalla táctil usando el lápiz inteligente.

La banda local lanzó en calidad de primicia el video de su canción “I want you to know” durante el evento de HP y agradecieron la colaboración y apoyo de una marca a expresiones artísticas tan vitales como la música.