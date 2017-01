Google rinde homenaje a Sandford Fleming en su nuevo doodle ¿Quién es?

Muchas personas desconocen de su existencia, pero tiene un gran legado en nuestra vida. Se trata de Sandford Fleming y al cual Google le ha dedica su último doodle en el 2017. ¿Quién es y por qué?

El también científico, inventor, técnico y hombre adelantado a su época, por el que hoy dividimos las horas del día en 24 husos. Es por ello que Google ha querido homenajear el 190 aniversario del nacimiento de este inquieto amante de las ciencias con uno de sus ya famoso logos.

Fleming propuso un horario universal de 24 horas que no estuviera ligado a ningún meridiano en particular. (Foto: Getty Images)

Fleming, escocés de nacimiento, emigró muy joven a Canadá junto a su hermano mayor David. Allí se estableciron en Peterborough, Ontario, junto a unos primos. Pronto empezó a destacar como inventor con la creación de un prototipo de lo que hoy en día serían los patines en línea.

Cuando se desempeñó en el rubro de los ferrocarriles, su pasión no acabó allí. Y es que, cuando perdió un tren en Irlanda debido a un error en el horario que definía la partida en p.m. y no en a.m., Fleming propuso un horario universal de 24 horas que no estuviera ligado a ningún meridiano en particular.

También propuso que el horario universal estándar tuviera como meridiano de origen al Antimeridiano de Greenwich, denominado ahora como el meridiano de 180º.