Google: esto sucede si colocas "luc escaiguolquer" en el buscador

¿Recuerdas a Luke Skywalker, el personaje principal que acompañó a muchos durante la primera saga de Star Wars? Pues él está de regreso, pero no de la manera que piensas.

Resulta que Google se ha pasado al lado oscuro y tiene este pequeño error que sus miles de fanáticos todavía no se han dado cuenta en torno al nombre que usa Mark Hamill en La Guerra de las Galaxias.

¿Cómo lo pronuncias? Muchas personas de habla hispana lo conocen como Luke y lo pronuncian de diversas formas: Luc, Loc, etc. Sin embargo esto sucede si escribes el nombre del Jedi en Google de la siguiente manera: luc escaiguolquer.

En primer lugar resulta extraño que la empresa de Silicon Valley no lo corrija por nada del mundo, ni te brinde una sugerencia de que el nombre del personaje está mal escrito.

Asimismo, el nombre está relacionado a Luke Skywalker y te aparecen muchas fotos y biografía del personaje. Lo mismo ocurre si escribes Arturito de Star Wars o Citripio.

mira el trailer de star wars: the last jedi

Lucasfilm lanzó el primer adelanto de la octava película de la saga principal de Star Wars durante la Star Wars Celebration y por lo visto, la guerra civil reactivada en The Force Awakens está haciéndose más grande tras la muerte de Han Solo (Harrison Ford) y la reaparición de Luke. Si bien la resistencia encabezada por la generala Leia Organa (Carrie Fisher) ha sabido contener a la First Order (Primera Orden), el nuevo grupo imperial sigue siendo una grave amenaza bajo el liderazgo del general Hux (Domhnall Gleeson) y del misterio Líder Supremo Snoke.

Todavía no hay más detalles oficiales sobre la trama de The Last Jedi, pero las palabras de Luke coinciden con el título de la película. En el teaser tráiler, Rey (Daisy Ridley) no solo encuentra al legendario Luke Skywalker, sino también se convierte en su aprendiz. Rey es vista entrenando con una espada de luz bajo el ojo guía del último miembro de la orden de los jedis.

