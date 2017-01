CES 2017: Razer sufrió el robo de 2 prototipos de Project Valerie

INCREÍBLE. La compañía Razer aseguró que durante el CES 2017, realizado hace días en Las Vegas (Nevada, Estados Unidos) sufrió el robo de dos prototipos de Project Valerie, su increíble laptop que impresionó a miles.

“Acabo de ser informado de que dos de nuestros prototipos fueron robados de nuestro booth en CES”, aseguró Min-Liang Tan, presidente ejecutivo de Razer en su cuenta oficial de Facebook.

“Ya llenamos los registros necesarios y estamos trabajando con los administradores del evento, así como con los equipos de seguridad para encontrar una solución”, agregó el CEO de esta compañía.

Como se recuerda, Project Valerie sorprendió a los visitantes del CES 2017, ya que está increíble laptop posee 3 monitores 4K integrados que prometen brindar una mejor experiencia a los amantes de los videojuegos.

Es bueno resaltar que no es la primera vez que Razer es víctima de robo. En el 2011, la compañía sufrió el robo de dos dos prototipos de laptop que terminarían convirtiéndose en las Razer Blade.

“Tratamos el robo, y si es relevante para el caso, el espionaje industrial, muy seriamente, es mentir, y mentir no se lleva bien con nosotros”, dijo el ejecutivo. “Los castigos por estos crímenes no son sencillos, y quien haya hecho esto no es muy inteligente”, finalizó.

