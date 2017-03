ASUS: estas laptops son una buena opción para el regreso al clases

El regreso a clases de millones de escolares y universitarios a nivel nacional, conlleva a tomar en cuenta varias necesidades para el correcto desempeño y cumplimiento de las tareas y trabajos encargados. Windows office, alta memoria ram, gran capacidad de almacenamiento, autonomía y rendimiento, pantalla y gráficos son las principales especificaciones que buscan los usuarios.

En estos requerimientos, ASUS, uno de los principales fabricantes a nivel global de smartphones, laptops, All in One, tablets, y equipos 2 en 1, dispone de lo mejor de su tecnología de cómputo para satisfacer la demanda de estos usuarios en este regreso a clases.

ASUS VIVOBOOK FLIP

Se tratan de las laptops perfectas para toda ocasión, si quieres estudiar, trabajar o jugar este modelo te brinda hasta 8 horas de batería, son súper ligeras y portátiles. El equipo tiene un increíble acabado en aluminio, pantalla táctil de 13.3” a 15.6” de gran definición e incorpora el sistema Windows 10.

La VivoBook Flip trae una bisagra de 360° para que gires la pantalla según tu gusto, puede usarla como tablet o colocarla tipo carpa. Asimismo, esta laptop no se ‘congelará’ cuando la uses ya que viene con un procesador Intel Core i3 (hasta i5) y 4GB de RAM, además de 500GB de HDD.

ASUS VIVOBOOK X SERIES

Estos modelos de laptops son la combinación ideal entre rendimiento y calidad. Con estas laptops podrás ver y editar fotos y videos, y también jugar hasta 4 veces más rápido que una laptop convencional. Incorpora una memoria RAM de 4GB y hasta 1T de almacenamiento HDD.

Tiene tecnología Superbatt que prolonga la vida de la batería 3 veces más que otras laptops, además, su sistema Ice Cool Technology permite tener tus manos siempre frías sobre la laptop.

El sistema SonicMaster te brindará un sonido envolvente, mejorando tu experiencia audiovisual. Incluyen un procesador Intel Core i3 (hasta i5), sistema Windows 10 para tu computación diaria. Posee puerto HDMI 1.4, lector de tarjetas SD, 3 puertos USB y una pantalla LED de 15.6”.

Son diferentes modelos que pueden encontrarlas en las tiendas retail como Ripley, Saga y Oeschle. Así como tiendas canal como Hiraoka, Compupalace y Compuplaza.

¿Deseas tener más noticias de Epic? ¡Sigue nuestro Facebook!

No dejes de leer

WhatsApp: quiso regresar con su exnovia y fue humillado de la peor forma

Pokémon GO: crueles memes se burlan de los que no atraparon un Magikarp shiny

Samsung Galaxy S8: divertidos memes se burlan del smartphone

Google Maps: las 5 ubicaciones más misteriosas de la Antártida

Samsung Galaxy S8: así sonará el smartphone cuando te llamen

Nintendo Switch: niño crea consola de cartón y conmueve a miles

WhatsApp: conversación de amigos es viral por terrorífico final