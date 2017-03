4 aspectos que debes considerar antes de comprar una computadora

Actualmente existe una amplia oferta de computadoras (laptops, desktop y otras) que acompañarán a los estudiantes en su aprendizaje cada día y a lo largo de varios años. Por eso es importante identificar y conocer, aunque sea de manera básica, las características imprescindibles que debe tener el equipo a la hora de la compra.

“Durante la campaña escolar, los padres de familia buscan para sus hijos una computadora de buen desempeño, buen precio y resistente” manifestó Carlos Zorrilla, brand manager de consumo de PC´s de Lenovo.

Principales aspectos a tomar en cuenta al adquirir una computadora:

1.Computadoras para niños

Para los más pequeños lo más adecuado es una computadora All in One (Todo en uno), que permite a los padres estar atentos y administrar el tiempo de sus hijos frente al computador. En las Lenovo All in One, el hardware (CPU), está adherido a la parte de atrás de la pantalla, lo que permite ahorro de espacio en el escritorio. Las all in one de Lenovo son perfectas para una familia con niños pequeños.

2.Memoria RAM

A mayor capacidad de memoria RAM, más capacidad para utilizar varios programas a la vez. Lo aconsejable es una memoria de 4 gb como mínimo. Las laptops Lenovo 2 en 1 computadora y tablet vienen con 4, 8 o 16 gb de memoria.

3.Tipo de procesador

Si a su hijo le gustan los programas de edición, diseño y creación de contenido el equipo debe contar con un procesador de alto rendimiento. Lenovo recomienda las Yoga 900, laptops 2 en 1 que poseen procesadores Intel core i5 o core i7. (Los más modernos del mercado).

4.Rutina del usuario

Para los “chicos” más grandes que están en constante movimiento (universitarios por ejemplo) son ideales las laptops 2 en 1 de Lenovo que cuentan con 4 modos de uso: portátil, tablet, carpa y atril. La pantalla táctil otorga dinamismo, su peso ligero, calidad de audio y facilidad de uso, las vuelven las mejores compañeras para las tareas de la U o el instituto.

¿Deseas tener más noticias de Epic? ¡Sigue nuestro Facebook!

No dejes de leer

Whatsapp: le juega broma a su novia y descubre que ella lo engaña

Pokémon GO: Niantic lanza actualización y anuncia este mini-evento

Siri: por este motivo no debes decirle 108 al asistente de Apple

¿A qué famoso te pareces? Estos son los resultados más inesperados

Sony: conoce los smartphone que se actualizarán a Android Nougat

WhatsApp: su exnovia le habla y le rompe el corazón con estas palabras

Pokémon GO: así de diferentes lucen un Venusaur macho y hembra

iPhone 7: Apple lanzará teléfono con los colores del Perú

Si colocas Sharon Stone en el traductor de Google te saldrá algo curioso

WhatsApp: terrorífica conversación está poniendo los pelos de punta a miles

Pokémon GO: hallan truco para burlar el límite de velocidad

WhatsApp: hablaba con su vecino y sin querer revela infidelidad de su esposa

Pokémon GO: hallan truco para conseguir objetos evolutivos sí o sí