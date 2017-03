iPhone 7: presumió su nuevo teléfono en Facebook y no notó este detalle

No hay duda de que el iPhone 7, el último teléfono de Apple, es uno de los celulares más anhelados en la actualidad. Precisamente, uno de estos dispositivos se ha vuelto viral en Facebook por una curiosa razón.

Como podrás observar en nuestra galería, un usuario de Facebook decidió presumir al público su nuevo iPhone 7 Plus que acababa de comprar por internet; sin embargo, jamás se dio cuenta de un pequeño detalles.

Si eres buen observador, notarás que una de las fotos publicadas por este usuario de Facebook nos muestra la pantalla de su nuevo iPhone 7 y en ella vemos la Google Play, la tienda de aplicaciones de Android.

Si eres un usuario de Android y nunca en tu vida has utilizado un iPhone probablemente no hayas notado el error: los dispositivos de Apple no poseen Google Play, es decir, el teléfono que tanto compró es una imitación china.

En la actualidad, muchas personas caen en esta trampa, ya que existen varias imitaciones del iPhone 7 que, a diferencia del teléfono original, funciona con una versión de Android.

Así que ya lo sabes, antes de comprar un dispositivo por internet, asegúrate que el vendedor sea de confianza. De lo contrario te estarías arriesgando a hacer una compra de la que te seguramente te arrepentirás.

