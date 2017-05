Facebook: ¿qué significa "pack", "papu", entre otras palabras usadas por los jóvenes?

Si tienes más de 30 años, seguramente te has preguntado más de una vez qué significan las palabras “pack”, “zelda”, “papu”, entre otras, que actualmente los jóvenes usan en Facebook, la red social desarrollada por Mark Zuckerberg.

Según detallan medios extranjeros, el uso de estos términos nació gracias a los usuarios de League of Legends y DotA; sin embargo, en los últimos meses se han popularizado en Facebook y otras redes sociales.

“Pasa el pack”, “Dame el zelda”, son algunas de las frases que seguramente has visto en Facebook y cuyo significado no has entendido. Si no sabes a qué se refiere, no te preocupes, nosotros te lo enseñaremos.

1.Pack

Se suele llamar “pack” al conjunto de fotos y videos íntimos de una persona.

2.Zelda

Se conoce como “zelda” a un link o dirección de internet.

3. Papu

Amigo, compañero.

4. Plox

Por favor.

5. Ward

Guardar algo.

6. Bangarang

Banear a alguien de una página o grupo.

7. Rikolino

Algo muy deseado.

8. Elfa

Una jovencita.

9. Lag

Que el internet o juego está muy lento.

10.Repoio

Publicación repetida.

Te invitamos a echar un vistazo a nuestra galería que te mostrará algunos divertidos memes que te muestran cómo se utilizan estas frases en Facebook. Revísala, te aseguramos que te reirás. ¿Entendiste todas?

