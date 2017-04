Facebook Messenger: fan de los Simpson trolea a chica llamada Edna y es viral

A través de las redes sociales, sobretodo Facebook y Twitter, se está viralizando una divertida conversación de Facebook Messenger que tiene como protagonista principal a un fanático de la serie Los Simpson.

Como podrás observar en nuestra galería, la conversación de Facebook Messenger inicia cuando un muchacho de nacionalidad argentina, se comunica con una chica llamada Edna y le escribe algo que solo los fanáticos de Los Simpson entenderán.

“Querida Edna: Nunca he contestado un anuncio personal, pero el tuyo me parece irresistible. Yo me llamo Wooddrow, me gusta pasear de la mano de una dama y odio los yoyos”, fue lo que le escribió este fan de Los Simpson a su “víctima”.

Si todavía no reconoces este texto, pues debes saber que pertenece a una broma que Bart Simpson le hace a su profesora, llamada Edna Krabappel, quien creyó que un desconocido estaba enamorado de ella.

Te invitamos a echar un vistazo a nuestra galería de fotos que te mostrará la conversación completa de Facebook Messenger entre este muchacho y la chica llamada Edna. Revísala, te aseguramos que reirás con el final.

