Zenfone 3 Max: lo bueno y lo malo del smartphone económico de ASUS

Hace algunas semanas, ASUS presentó en Perú el Zenfone 3 Max, un smartphone de gama media que sorprendió a muchos, principalmente por tres razones: su increíble batería, su precio accesible y sus interesantes especificaciones técnicas.

Gracias a ASUS Perú tuvimos la oportunidad de probar el Zenfone 3 Max durante un par de semanas y la verdad que quedamos sorprendidos con el teléfono; sin embargo, no todo es color de rosa y en este review te explicaremos el por qué.

DISEÑO

Uno de los puntos fuertes del Zenfone 3 Max de Asus es que posee un impecable acabado metálico en la parte trasera del smartphone que brinda al usuario una sensación muy agradable al tacto.

Como podrás observar en nuestra galería, en la parte trasera del Zenfone 3 Max podemos encontrar la cámara principal, el flash, un potente parlante y un sensor de huellas, algo que pocos smartphone de gama media poseen.

PANTALLA

El Zenfone 3 Max posee una resistente pantalla de 5,2 pulgadas con tecnología IPS y resolución HD. Aunque no es Full HD, brinda lo suficiente como para que disfrutes plenamente viendo videos, jugando, etc.

SISTEMAOPERATIVO

EL Zenfone 3 Max utiliza Android 6.0 Marshmallow; sin embargo, ASUS ha personalizado el sistema operativo y añadido un sinnúmero de aplicaciones propias que pueden ser consideradas molestas y que pocas personas utilizan.

CÁMARA

Si eres un fanático de la fotografía y buscas un smartphone económico con una buena cámara, el Zenfone 3 Max es una buena opción, ya que toma fotos con una increíble calidad de imagen, incluso de noche.

Lamentablemente, no se puede decir lo mismo de su cámara frontal, puesto que la mayoría de selfies que nos tomamos, sobretodo en la noche, resultaron movidas y con poca calidad de imagen.

BATERÍA

Sin lugar a dudas, la batería del Zenfone 3 Max es lo mejor que tiene este teléfono. Gracias a sus 4.100mAh pudimos utilizar este smartphone durante aproximadamente dos días, sin tener que cargarlo.

Además, el smartphone económico de ASUS viene con un cable especial que te permitirá conectarlo a otro teléfono con poca batería. De esta manera, podrás compartir la energía de tu Zenfone 3 Max.

Por otra parte, si eres de aquellos que detestan que los teléfonos demoren en cargar, te llevarás una gran sorpresa con el Zenfone 3 Max, ya que para la carga completa solo basta conectarlo durante menos de 50 minutos.

Lamentablemente, en ciertas ocasiones, sobretodo cuando utilizamos por mucho tiempo aplicaciones que consumen bastante memoria, la batería del Zenfone 3 Max se comienza a calentar; sin embargo, se enfría si lo dejamos reposar un momento.

SONIDO

Otro aspecto interesante del Zenfone 3 Max es su su increíble parlante que te ofrece una excelente calidad de sonido. Además, gracias a su “modo exterior” pudimos amplificar el volumen cuando estuvimos en la calle.

POKÉMON GO

No hay duda de que Pokémon GO es uno de los juegos de moda en el Perú. Por lo general, las personas que renuevan sus equipos buscan un teléfono que cumpla con los requisitos que les pide este videojuego de realidad aumentada.

Muchos se preguntarán si Pokémon GO funciona correctamente en el Zenfone 3 Max. La respuesta es afirmativa; sin embargo, no podrán disfrutar de la realidad aumentada, ya que este smartphone no cuenta con giroscopio.

Un punto a resaltar del Zenfone 3 Max es que la señal del GPS es muy buena y no se pierde con facilidad, como en otros smartphones que muestran un peculiar aviso que tiende a molestar a los usuarios de Pokémon GO.

CONCLUSIONES

Lo bueno

El Zenfone 3 Max es una excelente opción para aquellas personas que no les gusta gastar mucho dinero en un teléfono.

La batería de 4.100mAh del Zenfone 3 Max te permitirá utilizarlo por días sin tener que cargarlo.

Su cámara principal es muy buena y toma fotos excelentes, incluso de noche.

Tiene un excelente sonido y su “modo exterior” es increíble.

Lo malo

La cámara frontal no es lo que esperábamos.

La batería del Zenfone 3 Max es duradera; sin embargo, tiende a calentarse cuando usas aplicaciones que consumen muchos recursos.

No posee giroscopio, por lo que no se puede disfrutar de la realidad aumentada.

Su excesiva cantidad de aplicaciones propias de Asus.

Por: Juan José López (@jlopezc2010)

