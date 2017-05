YouTube: ahora ya permite descargar todo su contenido y verlo sin internet

Si eres de los que descarga de forma ilegal videos de YouTube sin el consentimiento del artista, YouTuber y otro usuario, pues te decimos que eso ya se acabó. La aplicación ha lanzado su nuevo programa denominado YouTube Go, con el que podrás bajar todo el contenido que deseas en distintas calidad para que lo veas cuando te quedes sin internet.

Esta aplicación, que aún está en fase de prueba, permite no solo contar con la plataforma de video de Google en el smartphone, sino que además pesa mucho menos que la que viene instalada de fábrica.

Asimismo, la aplicación está diseñada para las regiones en las que las conexiones de datos no cuentan con la mejor infraestructura y prestaciones, y que por lo general son lentas.

¿Cómo descargar el video? Cuando se ponga en marcha, lo único que hará la persona es ver debajo del video una opción de descarga. Cuando des click allí, descargarás lo que deseas y en diversas calidades así como elegir el almacenamiento en donde desees que esté.

De este modo podemos descargar el vídeo en cuestión mientras permanezcamos conectados a una red WiFi para posteriormente visualizarlo sin conexión, offline. Una vía para evitar consumir megas de la tarifa de datos vía streaming.

Lo único que te podemos decir es que el video se bajará de forma encriptada para evitar la piratería del mismo, tal como hace Spotify con todos los archivos que de música que se tienen en el teléfono.

trucos de youtube

El portal YouTube es la plataforma web donde todos buscan ver videos de todo tipo: musicales, virales, eventos, trailers, series, documentales, películas, etc. Hay demasiado contenido para todos los gustos, pero seguro no te has dado cuenta que puedes hacer trucos dentro de la misma página.

Es por ello que te contamos las cosas sorprendentes que puedes hacer con solo navegar en el portal de videos. ¿Lo sabías? Aquí los mejores trucos del 2017.

Crear un GIF a partir de un video de YouTube: Simplemente añade la palabra GIF al inicio de la URL de YouTube en tu buscador. Automáticamente la página se redirige a gifs.com, donde puedes establecer la duración de tu GIF incluyendo simplemente la URL del vídeo del que lo quieres sacar.

Página del artista: Para encontrar la página oficial del artista que te gusta, basta con añadir un asterisco al nombre en la barra de búsqueda.

Para conocer un tema: Para encontrar la canción que aparece de fondo en algún vídeo, y no tienes a mano el Shazam de tu móvil, puedes pegar la URL del vídeo en MooMa.sh. Identificará automáticamente las canciones incluidas en él.

Eliminar la reproducción automática: YouTube reproduce de forma automática un vídeo tras otro una vez se acaben. Pero esta opción, activada por defecto, se puede revocar. En el lado superior derecho, justo encima de la lista de reproducción, hay un botón de “reproducción automática”; desactívalo para elegir qué vídeo ver después de que el actual finalice.