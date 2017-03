WhatsApp: ya puedes borrar los mensajes enviados y aquí te lo mostramos

¿Cuántas veces una persona se ha equivocado en enviar un mensaje por WhatsApp que a los minutos terminaste por arrepentirte y disculparte de la forma más lamentable del mundo? Eso se acabó. Ahora la aplicación de mensajería rápida cambiará para ti.

Con más de 1.000 millones de usuarios activos al mes, la app tiene que seguir mejorando y adaptándose a lo que exigen las personas, y es por ello que, al igual que Telegram en Enero, WhatsApp añadirá la función de poder eliminar mensajes enviados.

WhatsApp beta for Android 2.17.89: new icon for revoked messages. #hidden pic.twitter.com/FUtzMBAxv1