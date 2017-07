WhatsApp: trolea a su madre haciéndola creer que es Siri y mira cómo acabó

¿Cuántas veces le has hecho una broma a mamá? La demasiada confianza hace que algunos hijos se pasen de la raya y empiecen a “trolear” a la persona que les dio la vida.

Es el caso de este joven quien no quería dormir, entonces no tuvo mejor opción que hacerse pasar por Siri para que su mamá no lo obligue. Esta conversación se ha hecho viral en WhatsApp.

Las imágenes fueron compartidas por el usuario de twitter @fernandoanduaga quien le pidió perdón a su madre antes de subir estos dos pantallazos de WhatsApp a Twitter por la tremenda broma que le hizo.

Lo que Fernando no sabía es que el asunto se volvería viral y acabaría siendo retuiteado por más de 17.000 personas en apenas dos días. ¿Quieres ver cómo acabó esta conversación?

Mira la siguiente galería. ¿Qué le harías al chico si fueras su madre? Seguro que luego de ver la conversación, te quedarás sorprendido.

futuras funciones de WhatsaApp

Eliminar mensajes

Ten cuidado cuando escribas pues te puedes arrepentir. WhatsApp está preparando la opción para borrar mensajes, pero si lo haces, tu amigo recibirá la alerta de que tu mensaje fue completamente eliminado, originando que el receptor se pregunte: ¿Qué escribiste?

tus amigos sabrán cuando cambiaste de número

Una característica que llegará también es la posibilidad de que todos tus contactos estén pendientes de si cambiaste o no tu número. Es decir, si lo has hecho, ellos recibirán una alerta y sabrán el nuevo teléfono que tienes.