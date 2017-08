WhatsApp: trolea a su hijo que juega Pokémon GO diciéndole esto

A través de las redes sociales, especialmente Facebook y Twitter, se está viralizando una curiosa conversación de WhatsApp que tiene como protagonista a una madre que troleó épicamente a su hijo que es fan de Pokémon GO.

Como se sabe, Pokémon GO es un videojuego de realidad aumentada que te permite capturar pokémon en el mundo real. Aunque ya no tiene la popularidad que tuvo en su lanzamiento, miles todavía lo juegan.

Como podrás observar en nuestra galería, la conversación de WhatsApp inicia cuando el joven le cuenta a su mamá que se encuentra de mal humor. La señora se queda sorprendida y le pregunta qué le ha pasado.

El joven le dice que está molesto porque caminó 2 kilómetros para reventar un huevo y le salió un Ratatta, uno de los pokémon más débiles y comunes de Pokémon GO, el videojuego desarrollado por Niantic.

Te invitamos a echar un vistazo a nuestra galería que te mostrará la conversación completa de WhatsApp entre este joven y su mamá, quien le dio una épica respuesta que seguro te hará reír. ¡No te la pierdas!

