WhatsApp: si te envían estos emojis él o ella te está pidiendo intimidad

WhatsApp tiene una serie de emojis que pueden resultar muy graciosos. En la actualidad la mayoría no solo usa estos iconos para poder no solo endulzar las conversaciones con tu pareja, seres queridos, amigos, trabajo, etc., sino también para pedir algo de intimidad con la persona que más quieres.

¿Alguna vez te enviaron estos emoticones? Pues si te lo envió tu amigo o amiga, pues ten cuidado, quizá te está pidiendo algo más que una simple cita, una cena especial, u otra cosa.

Normalmente no están asociados a este tipo de situaciones, pero es mejor que los conozcas de una buena vez. Conoce cuáles son los emojis que podrían significar que tu pareja quiera intimidad.

Cabe resaltar que WhatsApp, la conocida aplicación de mensajería instantánea, está ultimando la incorporación de nuevos emoticonos para todos los usuarios del sistema operativo Android.

Los primeros afortunados en disfrutar de la nueva actualización (2.17.43) serán aquellos que dispongan de la versión de prueba WhatsApp Beta. Varias semanas después, estos iconos estarán disponibles, de manera oficial, para todos los usuarios.

Entre los 77 emoticonos nuevos podremos encontrar más deportes, alimentos, edificios, símbolos y animales. Además, WhatsApp ha añadido nuevas profesiones, con el objetivo de romper con los estereotipos y promover la igualdad racial y de sexo.

