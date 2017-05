WhatsApp: si haces esto, nunca más en tu vida podrás usar la aplicación

Las personas están usando WhatsApp para comunicarse con todo el mundo, sin embargo muchos desconocen que si realizan este tipo de cosas en la aplicación de mensajería rápida, quedarán sin usar la app de por vida. Así que advertido estás.

Quizá has escuchado mucho de que si te bloquean varias veces usuarios que no conoces, tu cuenta quedará deshabilitada, pero eso no es lo único. Esta vez tiene que ver con los grupos y debes tener cuidado.

Según la aplicación puedes crear un número ilimitado de grupos siempre y cuando los contactos que incluyas sean los mismos estén en tu agenda de contactos. Si creas demasiados grupos con usuarios desconocidos entre los componentes te arriesgas a que Whatsapp lo considere como spam y bloquee tu cuenta.

Otras sanciones que existen y por las que WhatsApp puede eliminar tu cuenta son el caso de enviar spam, rumores, violar los términos y condiciones (difamación, contenido obsceno o conductas inapropiadas), etc.

Trucos de WhatsApp

Si eres un fiel usuario de WhatsApp y deseas conocer sus trucos ocultos, te invitamos a seguir leyendo este post, ya que te pondremos algunos secretos que oculta la app que Facebook compró en 2014.

1.Negrita, Cursiva y Tachado

Hace unas semanas, WhatsApp lanzó una actualización que permite a los usuarios mandar textos en negrita y en cursiva. Incluso, se pueden enviar tachados. Si quieres saber cómo hacerlo, te recomendamos revisar este divertido GIF elaborado por Pictoline.

2.Citar mensajes de WhatsApp

A través de este divertido GIF, Pictoline nos enseña cómo utilizar esta nueva característica de WhatsApp que te permitirá citar los mensajes de las conversaciones, ya sean individuales o grupales. ¿Te animas a intentarlo?

3. Enviar mensajes más rápido

Ahorra tiempo haciendo que tus mensajes se envíen cuando toques la tecla “Intro”. Para ello ve a “Ajustes” del menú principal, luego a “Chats” y activa la opción “Intro para enviar”.

4. Mandar un mismo mensaje a varios usuarios

Si te aburre tener que copiar y pegar el mismo mensaje a todos tus amigos, hay una forma de hacerlo más rápido. Desde el menú principal busca en las opciones la de “Nueva difusión”. Selecciona todos los destinatarios que quieras y ya podrás enviarles los mensajes que desees: no es un grupo, los reciben por separado.