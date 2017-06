WhatsApp se actualiza y esta función no te gustará para nada

hace algunos días anunciamos que la aplicación de WhatsApp se iba a actualizar y una de sus funciones iba a cambiar de por vida. Se tratan de las videollamadas, cuya interfaz ya no será la misma a la que conoces ahora.

Con la versión 2.17.229 en los dispositivos Android, específicamente los que cuentan con la versión beta, podrán ver que el contacto quien te está llamando luce en un gran recuadro de color verde agua y su fotografía mucho más grande de lo que era antes.

Pero no solo es ello, el aumento de espacio ocupado de la app dentro del sistema operativo que ahora pesa 15 KB más que la versión anterior. Esto se debe a la incorporación de 459 archivos que fueron modificados, principalmente los asociados a funciones como los estados, llamadas y muchas otras más que ya están en funcionamiento.

La versión de WhatsApp 2.17.229 renueva la interfaz de las llamadas, pero además traerá consigo una nueva etapa de la aplicación que coincide con el fin del soporte de la mensajería instantánea para algunos sistemas operativos y equipos obsoletos.

Así que si tienes la versión beta de WhatsApp, prueba de inmediato las videollamadas y las llamadas y descubre los notables cambios que, aseguramos, no le gustará a muchos por la cantidad de Material Design puesto en el diseño.

Eliminar mensajes

Ten cuidado cuando escribas pues te puedes arrepentir. WhatsApp está preparando la opción para borrar mensajes, pero si lo haces, tu amigo recibirá la alerta de que tu mensaje fue completamente eliminado, originando que el receptor se pregunte: ¿Qué escribiste?

WhatsApp beta for Android 2.17.89: new icon for revoked messages. #hidden pic.twitter.com/FUtzMBAxv1

tus amigos sabrán cuando cambiaste de número

Una característica que llegará también es la posibilidad de que todos tus contactos estén pendientes de si cambiaste o no tu número. Es decir, si lo has hecho, ellos recibirán una alerta y sabrán el nuevo teléfono que tienes.

WhatsApp beta for Windows Phone 2.17.130: new change number feature, to notify your contacts about your new number (DISABLED BY DEFAULT) pic.twitter.com/FpZWHH3MS3