WhatsApp: sabes qué cosa significan los emojis de monitos. Te aterrarán

¿Usabas este emoji muy seguido para decir “no te oigo, no te miro, no te escucho”? Si pensaste que esto es lo que significaban, pues estás algo errado. WhatsApp cuenta con más de cien íconos cuyos significados no son lo que piensas, es el caso de los monitos. Conoce qué cosa son en realidad.

En el año 2013, el desarrollador australiano de software, Jeremy Burge, decidió averiguar el significado que tienen los íconos de WhatsApp y creó una web donde comparte los significados de los emojis.

CÓMO NACIERON LOS EMOJIS DE LOS MONITOS

Jeremy Burge indica que la historia de los emojis se remonta a Japón, donde surgieron a mediados de los años 90. Fabricantes de celulares como Apple los empezaron a incorporar a sus teléfonos y hoy en día son usados por millones de personas diariamente.

Entre ellos se colocaron a tres monos que a pesar de que pueden significar “no miro, no veo, no escucho”, puede ser más poderoso. Ellos en realidad dice:

No ver el mal

No oír el mal

No escuchar el mal

Los tres monos están inspirados en unas esculturas del santuario sintoísta Toshogu, al norte de Tokio, en el que se construyeron en la primera mitad del siglo XVII, unas esculturas de estos tres primates. ¿Lo sabías? Así como esta trinidad, existen millones de significados que rodean los emoticones. ¿Cuál es el que más usas?