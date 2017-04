WhatsApp: reportan caída del servicio y miles de memes no se hicieron esperar

¿Te ha fallado WhatsApp en las primeras horas del día? En algunos lugares del mundo la aplicación dejó de funcionar por algunos minutos, dejando incomunicados a miles de usuarios que usan la app para poder comunicarse.

Si bien ya se ha reestablecido, este servicio se mostró inestable durante buena parte de la mañana de este miércoles y, por el momento, la compañía no ha salido a aclarar la situación ni sus motivos.

Los problemas afectan a celulares con Android y sistema iOS por igual, mostrando en ocasiones la leyenda “puede que tengas mensajes nuevos”, como también la plataforma WhatsApp Web.

Desde las 7 a.m., el servicio se ha ido reestableciendo paulatinamente. Pero eso no quedó allí, sino que los más desesperados por no poderse comunicar, compartieron una serie de memes que seguro te matarán de risa.

Mira la siguiente galería y olvida ese mal rato que te hizo pasar WhatsApp durante la mañana. ¿Has tenido ese mismo problema?

Trucos de WhatsApp

Si eres un fiel usuario de WhatsApp y deseas conocer sus trucos ocultos, te invitamos a seguir leyendo este post, ya que te pondremos algunos secretos que oculta la app que Facebook compró en 2014.

1.Negrita, Cursiva y Tachado

Hace unas semanas, WhatsApp lanzó una actualización que permite a los usuarios mandar textos en negrita y en cursiva. Incluso, se pueden enviar tachados. Si quieres saber cómo hacerlo, te recomendamos revisar este divertido GIF elaborado por Pictoline.

2.Citar mensajes de WhatsApp

A través de este divertido GIF, Pictoline nos enseña cómo utilizar esta nueva característica de WhatsApp que te permitirá citar los mensajes de las conversaciones, ya sean individuales o grupales. ¿Te animas a intentarlo?