WhatsApp: la quiso chantajear para pedirle su foto desnuda y mira lo que le pasó

¿Qué pasaría si alguien de la nada te escribe por WhatsApp y te pide tu foto desnuda? Esta es la historia de una chica que sufrió acoso por la red social. Un desconocido la quiso chantajear, pero mira todo lo que le pasó.

Un hombre, quien nunca supo lo que le pasaría luego le dijo a una chica que había tanteado por WhatsApp que le compartiera su “pack”.

El sujeto tampoco se le pasó por la cabeza que esa mujer sea una agente de FBI o una super espía. En primer lugar, el delincuente nunca supo desvincular su cuenta de Facebook con su número de teléfono. Por ese pequeño factor, mira todo lo que le pasó. ¿Será condenado?

Acompáñanos a ver esta triste historia que esperemos sirva como lección. La galería te mostrará cómo todo acabó. ¿Te animas a seguirle los pasos si alguien te molesta de esta forma?

Eliminar mensajes

Ten cuidado cuando escribas pues te puedes arrepentir. WhatsApp está preparando la opción para borrar mensajes, pero si lo haces, tu amigo recibirá la alerta de que tu mensaje fue completamente eliminado, originando que el receptor se pregunte: ¿Qué escribiste?

WhatsApp beta for Android 2.17.89: new icon for revoked messages. #hidden pic.twitter.com/FUtzMBAxv1

tus amigos sabrán cuando cambiaste de número

Una característica que llegará también es la posibilidad de que todos tus contactos estén pendientes de si cambiaste o no tu número. Es decir, si lo has hecho, ellos recibirán una alerta y sabrán el nuevo teléfono que tienes.

WhatsApp beta for Windows Phone 2.17.130: new change number feature, to notify your contacts about your new number (DISABLED BY DEFAULT) pic.twitter.com/FpZWHH3MS3