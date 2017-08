WhatsApp: qué significan estos emojis japoneses. Te impactarán

WhatsApp cuenta con más de 100 emojis para que puedas usarlos en tus conversaciones; sin embargo, hay otros que no son muy conocidos porque las personas desconocen su significado, es el caso de los iconos japoneses. ¿Qué son?

Estos símbolos los puedes encontrar al presionar el logo del numeral de WhatsApp. No pasarán desapercibido pues son de color amarillo. Pese a ello, cada uno representa una determinada palabras u oración que no todos saben lo que es.

En la siguiente galería te mostraremos el significado de cada uno de estos emojis que, la verdad, te sorprenderán.

Cabe señalar que los emojis nacieron en Japón a mediados de los años 90 los cuales los fabricantes de celulares como Apple los empezaron a incorporar a sus teléfonos y hoy en día son usados por millones de personas diariamente.

Los responsables del Unicode Consortium, la organización encargada de estandarizar los códigos de los emojis en todo el mundo, dijeron a BBC Mundo que entre sus responsabilidades no está asignarles significado ni definirlos.

Es por ello que diversas páginas, como la de Jeremy Burge empezó a descifrar cada uno de ellos. Mira todos los que encontramos.

Eliminar mensajes

Ten cuidado cuando escribas pues te puedes arrepentir. WhatsApp está preparando la opción para borrar mensajes, pero si lo haces, tu amigo recibirá la alerta de que tu mensaje fue completamente eliminado, originando que el receptor se pregunte: ¿Qué escribiste?

WhatsApp beta for Android 2.17.89: new icon for revoked messages. #hidden pic.twitter.com/FUtzMBAxv1

tus amigos sabrán cuando cambiaste de número

Una característica que llegará también es la posibilidad de que todos tus contactos estén pendientes de si cambiaste o no tu número. Es decir, si lo has hecho, ellos recibirán una alerta y sabrán el nuevo teléfono que tienes.

WhatsApp beta for Windows Phone 2.17.130: new change number feature, to notify your contacts about your new number (DISABLED BY DEFAULT) pic.twitter.com/FpZWHH3MS3