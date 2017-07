WhatsApp: ¿qué significan cada uno de los emojis de corazón? Te quedarás impactado

¿Te has dado cuenta de la gran cantidad de corazones que existen en WhatsApp? Si abres la sección de emojis para enviar algún ícono importante a tu pareja, pues deberás elegir entre varios corazones de colores. Cada uno expresa un significado distinto.

¿Para qué debo usar el amarillo? ¿En qué conversaciones debo utilizar el color azul? ¿Es necesario enviar un corazón verde? ¿El rojo es tu favorito?

Cada uno de ellos varía en significado, algunos están relacionados al amor, otros a la confianza, asímismo a la madurez de una relación. Sin embargo, por ejemplo el azul, significa melancolía y hasta que el amor se ha congelado.

También hay algunas variantes. Un corazón que está flotando, uno que vuela, el doble corazón con estrellas, etc. ¿Y estos qué son?

Conoce qué son cada uno de los 10 corazones de WhatsApp en la siguiente galería. Apostamos que no estás utilizando el correcto.

Eliminar mensajes

Ten cuidado cuando escribas pues te puedes arrepentir. WhatsApp está preparando la opción para borrar mensajes, pero si lo haces, tu amigo recibirá la alerta de que tu mensaje fue completamente eliminado, originando que el receptor se pregunte: ¿Qué escribiste?

WhatsApp beta for Android 2.17.89: new icon for revoked messages. #hidden pic.twitter.com/FUtzMBAxv1

tus amigos sabrán cuando cambiaste de número

Una característica que llegará también es la posibilidad de que todos tus contactos estén pendientes de si cambiaste o no tu número. Es decir, si lo has hecho, ellos recibirán una alerta y sabrán el nuevo teléfono que tienes.

WhatsApp beta for Windows Phone 2.17.130: new change number feature, to notify your contacts about your new number (DISABLED BY DEFAULT) pic.twitter.com/FpZWHH3MS3