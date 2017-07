WhatsApp: ¿qué significa el emoji del hombre con terno levitando? No es Michael Jackson

Muchos confunden este emoji con Michael Jackson, por tener la misma fisonomía y forma de vestir: terno, medias blancas, sombrero, lentes oscuros y zapatos de charol. ¿Qué es lo que realmente significa?

Fue en el 2016 en el que hizo su aparición en la plataforma de mensajería rápida WhatsApp. Sin embargo, muchos han confundido este pequeño personaje que también puedes colocarle colores de piel. ¿Quién es?

La descripción del emoji, según iOS, significa “hombre de negocios levitando”, pero no está del todo claro por qué levita y por qué viste con smoking.

Este ícono (conocido también como MIBSL por sus siglas en inglés) no es nuevo; de hecho, ha estado presente en las plataformas de mensajería por casi 20 años.

A fines de los años 90, Internet Explorer incluyó caracteres gráficos en sus configuraciones. El proyecto estuvo a cargo de Peter Tosh, también creador del estilo tipográfico Comic Sans.

En aquellos años, el diseñador Vincent Connarese encontraba trabajando en el equipo de Microsoft que se hallaba incluyendo este tipo caracteres, conocidos en aquel tiempo como “webdings“’. En aquel tiempo, estos gráficos eran en blanco y negro.

Por lo tanto, Connare se inspiró en un género musical en específico para el diseño. Se trata de un homenaje a una banda de ska llamada “The Specials”. Precisamente, está basado en la portada de uno de sus discos: ‘2 Tone Guy’. “El estilo de ‘2 Tone Guy’ (El hombre de dos tonos) era blanco y negro, y era gráfico, entonces era fácil convertirlo en una fuente”, asegura Newsweek.

Eliminar mensajes

Ten cuidado cuando escribas pues te puedes arrepentir. WhatsApp está preparando la opción para borrar mensajes, pero si lo haces, tu amigo recibirá la alerta de que tu mensaje fue completamente eliminado, originando que el receptor se pregunte: ¿Qué escribiste?

WhatsApp beta for Android 2.17.89: new icon for revoked messages. #hidden pic.twitter.com/FUtzMBAxv1

tus amigos sabrán cuando cambiaste de número

Una característica que llegará también es la posibilidad de que todos tus contactos estén pendientes de si cambiaste o no tu número. Es decir, si lo has hecho, ellos recibirán una alerta y sabrán el nuevo teléfono que tienes.

WhatsApp beta for Windows Phone 2.17.130: new change number feature, to notify your contacts about your new number (DISABLED BY DEFAULT) pic.twitter.com/FpZWHH3MS3