WhatsApp: por qué no debes usar los estados. Este es el peligro que corres

Hace algunas semanas atrás WhatsApp implementó lo que son los “Estados” en la aplicación. Con ello podrás no solo ver, al mismo estilo de Snapchat, las fotos que comparten todos tus contactos, sino también con aquellos que tienes su número y que nunca les has hablado en la vida.

Es cierto que tú, de forma voluntaria, subes tus Estados a WhatsApp para compartir con tu gente más cercana, lo que estás haciendo en cierto momento. Sin embargo, WhatsApp siempre ha sido una aplicación de mensajería instantánea, en la que nos comunicábamos de forma privada con personas o grupos de personas, sin que ningún tercero interviniese.

Pero esta vez se píerde toda la privacidad. Con la puesta en marca de esta función, durante 24 horas estamos expuestos ante cualquier persona. Recuerda siempre que tus Estados pueden verlos muchos usuarios, y que WhatsApp no es como Instagram, conviene usar cada aplicación para su cometido.

Es cierto que puedes elegir quién ve y quién no ve los Estados de WhatsApp, pero estamos seguros de que muchísimos usuarios no llegarán a descubrir esto, y no serán conscientes de que su contenido es visto por todos sus amigos o familiares.

Para ello es mejor que intentes realizar los siguientes pasos:

Dirígete a los tres puntos superiores de la aplicación

Dale en Ajustes

Ingresa a la sección de privacidad y busca Estado

Allí elige quién puede ver tus actualizaciones y listo

Momentos más incómodos cuando usas WhatsApp

El comediante español Jorge Cremades, famoso por sus cortos pero graciosos videos, publicó un hilarante material que nos muestra 6 divertidas situaciones que todos los usuarios de WhatsApp alguna vez hemos sufrido. ¿Recuerdas alguna otra?