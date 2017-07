WhatsApp: le preguntó a su amiga sobre sus perritos y recibió insólita respuesta

Muchas personas le preguntan a su amigo cómo les fue en la Universidad, en el trabajo y, en algunas ocasiones, sobre sus familiares. En esta oportunidad una chica le dice a su amiga cómo están sus perritos y ella le dice algo que explotarás de risa.

Las bromas por WhatsApp se han hecho tan comunes que todo el mundo las haces, siempre y cuando tengas mucha confianza.

La amiga le hace una serie de preguntas sobre sus mascotas, en este caso dos dálmatas, pero cuando quiere ingresar a profundidad, la respuesta que recibe se ha convertido en viral en las redes sociales.

¿Quieres saber cómo acabó? Mira lo insólito de esta conversación. Seguro que querrás imitarla alguna vez en tu vida para trollear ya sea a tu amigo, familiar, o tu pareja.

Eliminar mensajes

Ten cuidado cuando escribas pues te puedes arrepentir. WhatsApp está preparando la opción para borrar mensajes, pero si lo haces, tu amigo recibirá la alerta de que tu mensaje fue completamente eliminado, originando que el receptor se pregunte: ¿Qué escribiste?

WhatsApp beta for Android 2.17.89: new icon for revoked messages. #hidden pic.twitter.com/FUtzMBAxv1

tus amigos sabrán cuando cambiaste de número

Una característica que llegará también es la posibilidad de que todos tus contactos estén pendientes de si cambiaste o no tu número. Es decir, si lo has hecho, ellos recibirán una alerta y sabrán el nuevo teléfono que tienes.

WhatsApp beta for Windows Phone 2.17.130: new change number feature, to notify your contacts about your new number (DISABLED BY DEFAULT) pic.twitter.com/FpZWHH3MS3