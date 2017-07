WhatsApp: le pidió a su ex la clave de Netflix y no creerás cómo acabó

¿Te quedaste sin Netflix y quieres pedirle a uno de tus amigos la clave para que puedas seguir viendo tus programas favoritos sin tener que pagar? Esto es lo que le pasó a un joven cuya suscripción acabó y en la primera persona que pensó fue su ex.

Él le preguntó a ella, por WhatsApp, si había cambiado la clave de la aplicación de series, a lo que la chica le contestó que hace 8 meses que no hablaban y le dijo que le pasaría la password.

Luego ambos confiesan que aún piensan en reunirse y que durante ese tiempo no dudaron en escribirse. Pero lo que siguió después te dejará prácticamente helado.

Si quieres saber cómo termina esta conversación de WhatsApp, que se ha compartido en Twitter, mira la siguiente galería y te enterarás si ellos regresaron o no.

¿Funcionará pedirle la clave de Netflix al ex? Pues aquí verás si realmente es un punto a favor o no. La publicación fue realizada hace unos días y se ha compartido más de 20 mil veces.

Eliminar mensajes

Ten cuidado cuando escribas pues te puedes arrepentir. WhatsApp está preparando la opción para borrar mensajes, pero si lo haces, tu amigo recibirá la alerta de que tu mensaje fue completamente eliminado, originando que el receptor se pregunte: ¿Qué escribiste?

WhatsApp beta for Android 2.17.89: new icon for revoked messages. #hidden pic.twitter.com/FUtzMBAxv1

tus amigos sabrán cuando cambiaste de número

Una característica que llegará también es la posibilidad de que todos tus contactos estén pendientes de si cambiaste o no tu número. Es decir, si lo has hecho, ellos recibirán una alerta y sabrán el nuevo teléfono que tienes.

WhatsApp beta for Windows Phone 2.17.130: new change number feature, to notify your contacts about your new number (DISABLED BY DEFAULT) pic.twitter.com/FpZWHH3MS3