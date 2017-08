WhatsApp: le pidió un regalo por su cumpleaños y él le dio una lección

WhatsApp es la aplicación de mensajería rápida que es utilizada por los jóvenes. Alrededor de 700 millones de personas están conectada a la app alrededor del mundo. Muchos la usan para poder comunicarse con la persona que desean como sus familiares, amigos, compañeros de trabajo, pareja, etc.

En este caso un chico le escribe a una chica y le pregunta, por segunda vez, qué es lo que quiere para su cumpleaños. Ella indica que “lo que nazca de su corazón”.

El joven, al ser insistente, le indica que le regalará lo que sea y que ese regalo lo acepte pese a ser pequeño. Ella le dice que con gusto lo aceptará y que no hay problema.

Cuando la chica recibe el regalo de cumpleaños, se da con tremenda sorpresa. ¿Habrá aprendido la lección? Mira la aiguiente galería que te dejará una buena sonrisa.

Eliminar mensajes

Ten cuidado cuando escribas pues te puedes arrepentir. WhatsApp está preparando la opción para borrar mensajes, pero si lo haces, tu amigo recibirá la alerta de que tu mensaje fue completamente eliminado, originando que el receptor se pregunte: ¿Qué escribiste?

WhatsApp beta for Android 2.17.89: new icon for revoked messages. #hidden pic.twitter.com/FUtzMBAxv1

tus amigos sabrán cuando cambiaste de número

Una característica que llegará también es la posibilidad de que todos tus contactos estén pendientes de si cambiaste o no tu número. Es decir, si lo has hecho, ellos recibirán una alerta y sabrán el nuevo teléfono que tienes.

WhatsApp beta for Windows Phone 2.17.130: new change number feature, to notify your contacts about your new number (DISABLED BY DEFAULT) pic.twitter.com/FpZWHH3MS3