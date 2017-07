WhatsApp: le pidió una foto en "paños menores" y lo que ella contestó se volvió viral

¿Alguna vez un extorsionador te pidió una foto desnuda? Si te habló por WhatsApp un número bastante raro, ten cuidado. Simplemente no le hagas caso y denuncia a la persona que te insitó a que le envíes pornografía.

¿Por qué la respuesta de esta chica se ha convertido en viral? Pues el hombre, que se hacía pasar por una persona a la que ella conoció ayer, le mandó un mensaje diciéndole que le pasara una imagen posando desnuda.

La mujer, al hacer una serie de preguntas, llegó a la conclusión de que el hombre no era ninguna persona que ella conocía, por lo que decidió actuar de la manera más sorprendente.

¿Le has hecho lo mismo? Pues esto es lo que debes realizar en caso te llegue un mensaje de este tipo antes de que te expongas a otra persona que desconoces.

Si quieres saber cómo acabó la conversación de WhatsApp, mira la siguiente galería y saca tus propias conclusiones. ¿Hizo bien?

Eliminar mensajes

Ten cuidado cuando escribas pues te puedes arrepentir. WhatsApp está preparando la opción para borrar mensajes, pero si lo haces, tu amigo recibirá la alerta de que tu mensaje fue completamente eliminado, originando que el receptor se pregunte: ¿Qué escribiste?

WhatsApp beta for Android 2.17.89: new icon for revoked messages. #hidden pic.twitter.com/FUtzMBAxv1

tus amigos sabrán cuando cambiaste de número

Una característica que llegará también es la posibilidad de que todos tus contactos estén pendientes de si cambiaste o no tu número. Es decir, si lo has hecho, ellos recibirán una alerta y sabrán el nuevo teléfono que tienes.

WhatsApp beta for Windows Phone 2.17.130: new change number feature, to notify your contacts about your new number (DISABLED BY DEFAULT) pic.twitter.com/FpZWHH3MS3