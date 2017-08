WhatsApp: le pidió el cargador de su celular a su amiga y lo que hizo se volvió viral

¿Para qué te pediría tu mejor amiga tu cargador de celular a través de WhatsApp? La mayoría pensará que para poder cargar su smartphone que se quedó sin batería ya que, olvidó el suyo o simplemente lo malogró. Pero no fue así.

La conversación fue difundida en Twitter bajo el titulo de “mientras nosotros estamos en 2017 ellos están en 3017”. Este tweet ya cuenta con más de 17 mil compartidos y ha causado mucha curiosidad.

En este caso se trata de un perro que le escribe a su dueña y le pregunta que necesita un cargador. Ella le indica que le pida a Vilhu. Sin embargo, al final, le envían una foto que ha sorprendido a todos.

Muchas veces las personas usan el WhatsApp para expresar lo que desean ya que les es más fácil decirlo en texto que en palabras.

Eliminar mensajes

Ten cuidado cuando escribas pues te puedes arrepentir. WhatsApp está preparando la opción para borrar mensajes, pero si lo haces, tu amigo recibirá la alerta de que tu mensaje fue completamente eliminado, originando que el receptor se pregunte: ¿Qué escribiste?

tus amigos sabrán cuando cambiaste de número

Una característica que llegará también es la posibilidad de que todos tus contactos estén pendientes de si cambiaste o no tu número. Es decir, si lo has hecho, ellos recibirán una alerta y sabrán el nuevo teléfono que tienes.

