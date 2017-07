WhatsApp: le hizo una adivinanza a su enamorada y su final es realmente épico

¿Cuántas veces tu enamorado, pareja o con el que estás saliendo te hizo una broma por mensaje de WhatsApp? Todos hemos pasado por ese momento pícaro. Sin embargo, este chico le hizo un juego a su novia, pero ella le contestó de forma épica.

El joven, con toda inocencia, le deja un texto muy divertido a su media naranja. Él le pregunta “¿Cuál es el animal que camina en dos patas?, a lo que ella le dice que no sabe. Poco después le da la respuesta.

Sin embargo, con el siguiente chiste “murió la flor”. Él le vuelve a preguntar cuál es el animal que camina en dos patas, a lo que ella, con toda felicidad, contesta que Donald. El joven le contesta con una palabra que a ella no le gusta mucho.

Poco después, ella realizó su venganza. Si quieres saber cómo acabó esta conversación de WhatsApp, mira la siguiente galería.

Muchas veces las personas tienden a utilizar la aplicación de mensajería rápida por ser de fácil uso y no tienes una presión de por medio para decir las cosas. Si quieres ver más mensajes de WhatsApp, sigue el siguiente enlace.

Eliminar mensajes

Ten cuidado cuando escribas pues te puedes arrepentir. WhatsApp está preparando la opción para borrar mensajes, pero si lo haces, tu amigo recibirá la alerta de que tu mensaje fue completamente eliminado, originando que el receptor se pregunte: ¿Qué escribiste?

WhatsApp beta for Android 2.17.89: new icon for revoked messages. #hidden pic.twitter.com/FUtzMBAxv1

tus amigos sabrán cuando cambiaste de número

Una característica que llegará también es la posibilidad de que todos tus contactos estén pendientes de si cambiaste o no tu número. Es decir, si lo has hecho, ellos recibirán una alerta y sabrán el nuevo teléfono que tienes.

WhatsApp beta for Windows Phone 2.17.130: new change number feature, to notify your contacts about your new number (DISABLED BY DEFAULT) pic.twitter.com/FpZWHH3MS3