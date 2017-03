WhatsApp: le escribía mucho hasta que se dio cuenta que estaba en la "friendzone"

¿Quién alguna vez en su vida no fue mandado a la “friendzone”? Si el chico que te gusta o la mujer que te produce sensaciones en el estómago te dijo que no, no te preocupes, que no se acabará el mundo. Esto le sucede a muchos en el planeta y esta conversación de WhatsApp la demuestra.

El amor puede acabar dejándonos ciegos y haciéndonos pasar por alto detalles que finalmente terminan por minarnos la autoestima y contaminan nuestra esencia. Es el caso de este chico quien le escribía todos los días al posible amor de su vida.

Pero de tanto compartir, llegó algo que ellos nunca imaginaban. En menos de 10 días ella se dio cuenta que ella no lo quería como al principio. Mira esta conversación de WhatsApp para que no se repita en tu vida.

En este caso este compendio de conversaciones que circula por la red desde hace un tiempo, y en el que una chica, cansada de no percibir la realidad de su relación mientras todos a su alrededor le decían que merecía algo mejor, decidió guardar las conversaciones que mantenía con su pareja.

Momentos más incómodos cuando usas WhatsApp

El comediante español Jorge Cremades, famoso por sus cortos pero graciosos videos, publicó un hilarante material que nos muestra 6 divertidas situaciones que todos los usuarios de WhatsApp alguna vez hemos sufrido. ¿Recuerdas alguna otra?