WhatsApp: le dijo para ir a ver "Wonder Woman" y lo que sucedió te hará sufrir

¿Alguna vez tu enamorado te ha invitado al cine y lo hizo por WhatsApp? Este joven la ha pasado peor luego de que quiera llevar a su media naranja a ver la película “Wonder Woman” (Mujer Maravilla), pero no pensó que todo se saldría de control.

El hombre, cuya identidad se desconoce, le dijo a su pareja llamada Irene si gustaría ir al cine con él. Pero, cuando la conversación iba de manera fluida, algo no le gustó a ella.

La pareja utilizó una palabra que a ella no solo la desesperó, sino que la sacó de control e incluso se rehusó en ir al cine. Por lo que empezó una larga discusión que acabó en malos entendidos.

¿Lo habrá hecho a propósito o es que ella estaba de mal humor? Mira la siguiente conversación de WhatsApp y entérate el problema que surgió por no usar una palabra adecuada. ¿Te ha pasado?

Eliminar mensajes

Ten cuidado cuando escribas pues te puedes arrepentir. WhatsApp está preparando la opción para borrar mensajes, pero si lo haces, tu amigo recibirá la alerta de que tu mensaje fue completamente eliminado, originando que el receptor se pregunte: ¿Qué escribiste?

WhatsApp beta for Android 2.17.89: new icon for revoked messages. #hidden pic.twitter.com/FUtzMBAxv1

tus amigos sabrán cuando cambiaste de número

Una característica que llegará también es la posibilidad de que todos tus contactos estén pendientes de si cambiaste o no tu número. Es decir, si lo has hecho, ellos recibirán una alerta y sabrán el nuevo teléfono que tienes.

WhatsApp beta for Windows Phone 2.17.130: new change number feature, to notify your contacts about your new number (DISABLED BY DEFAULT) pic.twitter.com/FpZWHH3MS3