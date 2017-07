WhatsApp: joven le pide el pack a su profesora y ella le envía esto

Gracias a WhatsApp, la app de mensajería instantánea que Facebook compró en 2014, personas de todo el mundo pueden iniciar conversaciones con amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc, de una manera rápida y segura.

A través de las redes sociales, principalmente Facebook, se está viralizando una polémica conversación de WhatsApp que tiene como protagonista a un joven que declaró su amor a su profesora de inglés y le hizo una propuesta indecente.

Como podrás observar en nuestra galería, la conversación de WhatsApp inicia cuando el muchacho, que al parecer es de nacionalidad mexicana, declara abiertamente su amor a su linda maestra, algo que dejó impactada a la docente del curso de inglés.

Durante la mayor parte de la conversación de WhatsApp, la maestra de inglés mantuvo distancia de su alumno, ya que pensaba que se trataba de una broma; sin embargo, todo cambió cuando el muchacho le hizo una polémica propuesta que incluyó una fuerte suma de dinero.

Te invitamos a echar un vistazo a nuestra galería de imágenes que te mostrará la conversación completa de WhatsApp entre el joven y su maestra. Revísala, te aseguramos que te quedarás impactado y sorprendido con el inesperado final. ¡No te la pierdas!

Eliminar mensajes

Ten cuidado cuando escribas pues te puedes arrepentir. WhatsApp está preparando la opción para borrar mensajes, pero si lo haces, tu amigo recibirá la alerta de que tu mensaje fue completamente eliminado, originando que el receptor se pregunte: ¿Qué escribiste?

WhatsApp beta for Android 2.17.89: new icon for revoked messages. #hidden pic.twitter.com/FUtzMBAxv1

tus amigos sabrán cuando cambiaste de número

Una característica que llegará también es la posibilidad de que todos tus contactos estén pendientes de si cambiaste o no tu número. Es decir, si lo has hecho, ellos recibirán una alerta y sabrán el nuevo teléfono que tienes.

WhatsApp beta for Windows Phone 2.17.130: new change number feature, to notify your contacts about your new number (DISABLED BY DEFAULT) pic.twitter.com/FpZWHH3MS3