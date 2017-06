WhatsApp extiende soporte para teléfonos BlackBerry y Nokia S40

A partir del 30 de junio, los teléfonos BlackBerry y Nokia S40 serían incompatibles con WhatsApp sin embargo, la popular app habría dado una prórroga y seguirá brindando soporte hasta diciembre del 2017 y 2018, respectivamente.

Según detalla el portal Whatsappen, los usuarios de BlackBerry 10 y BlackBerry OS 7 recibieron una actualización de WhatsApp que les informa que el soporte ha sido extendido hasta el 31 de diciembre del 2017.

Por su parte, los usuarios de Nokia S40 recibieron la misma actualización de WhatsApp; sin embargo, el soporte de la popular aplicación de mensajería instantánea durará hasta el 31 de diciembre de 2018.

Nokia S40 – 2018/31/12: will WhatsApp stop to work on BlackBerry and Nokia in this new date? (The old was "2017/31/12"). pic.twitter.com/rAXb0lxJj4