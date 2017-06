WhatsApp: estos son los verdaderos y terroríficos significados de 10 emojis de la app

La mayoría de usuarios de WhatsApp utilizan los diversos emojis que vienen de manera predeterminada en esta app; sin embargo, muy pocas personas conocen el verdadero significado de estas simpáticas ilustraciones. ¿Son terroríficas?

Como se sabe, los emojis suelen utilizarse en WhatsApp, y cualquier aplicación de mensajería instantánea, para reforzar las conversaciones que tenemos con nuestros amigos. No es lo mismo escribir un “Ok”, que mandar esta palabra acompañada de una carita sonriente.

El primer mensaje suele interpretarse como que la persona que lo envió se encuentra molesta o está actuando de manera cortante; sin embargo, si es enviado con un emoji, el significado cambia. Ahí radica su importancia en WhatsApp.

Por lo general, es muy fácil saber el significado de ciertos emojis de WhatsApp; sin embargo, hay otros que suelen ser muy usados, y su significado no es conocido por muchas personas. ¿Eres una de ellas? Pues debes revisar “Emojipedia”.

“Emojipedia” es una especie de enciclopedia que muestra los verdaderos nombres y significados de los emojis de WhatsApp. El portal es obra de Jeremy Burge, un desarrollador de software que recopiló esta información.

A continuación, te dejamos una galería de fotos que muestra el verdadero significado de los emojis más populares que seguramente usas en WhatsApp. Te aseguramos que te llevarás más de una sorpresa cuando la revises.

Eliminar mensajes

Ten cuidado cuando escribas pues te puedes arrepentir. WhatsApp está preparando la opción para borrar mensajes, pero si lo haces, tu amigo recibirá la alerta de que tu mensaje fue completamente eliminado, originando que el receptor se pregunte: ¿Qué escribiste?

WhatsApp beta for Android 2.17.89: new icon for revoked messages. #hidden pic.twitter.com/FUtzMBAxv1

tus amigos sabrán cuando cambiaste de número

Una característica que llegará también es la posibilidad de que todos tus contactos estén pendientes de si cambiaste o no tu número. Es decir, si lo has hecho, ellos recibirán una alerta y sabrán el nuevo teléfono que tienes.

WhatsApp beta for Windows Phone 2.17.130: new change number feature, to notify your contacts about your new number (DISABLED BY DEFAULT) pic.twitter.com/FpZWHH3MS3