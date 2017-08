WhatsApp: estos son los emojis más insólitos que llegarán el 2018

WhatsApp ahora no solo te permite compartir tus historias, sino también eliminar conversaciones para que nadie las vea, archivar documentos, anclar una conversación, etc., sino que también te brindará más emojis para que los puedas usar como desees.

Estos llegarán el 2018 y, según Unicode, serán en total 67 los iconos que serán incorporados a la plataforma de mensajería rápida.

Entre algunos emojis que encontramos están los emojis enmascarados, el borracho, el cansado, la caquita triste, el pavo real, la llama, la bacteria, la muestra de hongos, entre otros.

Aunque esta no se trata de una lista final, y es muy probable que algunas de estas ideas de repente nunca lleguen a ver la luz en los teléfonos, se espera que esto sean aprobados recién a finales del 2017 y puestos en WhatsApp a inicios de mes del próximo año.

Eliminar mensajes

Ten cuidado cuando escribas pues te puedes arrepentir. WhatsApp está preparando la opción para borrar mensajes, pero si lo haces, tu amigo recibirá la alerta de que tu mensaje fue completamente eliminado, originando que el receptor se pregunte: ¿Qué escribiste?

WhatsApp beta for Android 2.17.89: new icon for revoked messages. #hidden pic.twitter.com/FUtzMBAxv1

tus amigos sabrán cuando cambiaste de número

Una característica que llegará también es la posibilidad de que todos tus contactos estén pendientes de si cambiaste o no tu número. Es decir, si lo has hecho, ellos recibirán una alerta y sabrán el nuevo teléfono que tienes.

WhatsApp beta for Windows Phone 2.17.130: new change number feature, to notify your contacts about your new number (DISABLED BY DEFAULT) pic.twitter.com/FpZWHH3MS3