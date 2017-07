WhatsApp: con este truco sabrás a qué hora ignoraron tu mensaje

¿Qué pasa si la persona que le escribes en WhatsApp te ha ignorado épicamente y ha desactivado el doble check azul para que no sepas que dejó tu mensaje en visto? Pues existe un truco para conocer si tu pareja, amigo, familiar, leyó tu texto.

Cuando envías un mensaje en WhatsApp siempre esperamos tener una respuesta rápida de la otra persona, eso en el caso de que esté conectado a la aplicación. Es por ello que ahora conocerás a qué hora leyeron tu mensaje y cuánto tiempo has esperado.

Muchos no saben de esta alternativa que te brinda la app de mensajería rápida. Es por ello que te presentamos el siguiente truco en la galería.

Cabe destacar que existe una opción para poder desactivar el doble check azul a fin de que tus amigos nunca puedan saber si leíste la oración que te enviaron. Solo debes ingresar a WhatsApp, Ajustes, Privacidad, y elimina la opción de Confirmación de lectura.

¿Y qué sucede si una persona en los mensajes de voz? Para que sepas si alguien escuchó tu audio, debes conocer lo siguiente.

Eliminar mensajes

Ten cuidado cuando escribas pues te puedes arrepentir. WhatsApp está preparando la opción para borrar mensajes, pero si lo haces, tu amigo recibirá la alerta de que tu mensaje fue completamente eliminado, originando que el receptor se pregunte: ¿Qué escribiste?

WhatsApp beta for Android 2.17.89: new icon for revoked messages. #hidden pic.twitter.com/FUtzMBAxv1

tus amigos sabrán cuando cambiaste de número

Una característica que llegará también es la posibilidad de que todos tus contactos estén pendientes de si cambiaste o no tu número. Es decir, si lo has hecho, ellos recibirán una alerta y sabrán el nuevo teléfono que tienes.

WhatsApp beta for Windows Phone 2.17.130: new change number feature, to notify your contacts about your new number (DISABLED BY DEFAULT) pic.twitter.com/FpZWHH3MS3