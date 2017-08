WhatsApp: con este truco podrás recuperar los audios que te enviaron a la app

WhatsApp está lleno de trucos y muchas carpetas ocultas. ¿Alguna vez tu amigo te ha enviado un mensaje de voz y no lo quisiste escuchar? Si lo eliminaste y te pica la curiosidad de qué es lo que te dijo, entonces debes conocer el siguiente truco.

Muchas personas se sienten incómodas el querer escuchar un mensaje de voz, es por eso que o lo terminan eliminando o simplemente borrando toda la conversación. ¿Cómo lo recupero?

Lo primero que debes realizar es ingresar a la carpeta de archivos del dispositivo, luego dirigirte a la carpeta llamada WhatsApp. Allí verás dos carpetas, la primera es Databases, y la segunda es WhatsApp Audio.

Presiona allí y verás todos los audios de WhatsApp que no escuchaste nunca y que eliminaste de casualidad. Los verás por órden de fecha. Así que no pierdas la oportunidad de revisar cada uno, además de eliminar otros por completo: sobre todo si ocupan demasiado espacio.

Eliminar mensajes

Ten cuidado cuando escribas pues te puedes arrepentir. WhatsApp está preparando la opción para borrar mensajes, pero si lo haces, tu amigo recibirá la alerta de que tu mensaje fue completamente eliminado, originando que el receptor se pregunte: ¿Qué escribiste?

WhatsApp beta for Android 2.17.89: new icon for revoked messages. #hidden pic.twitter.com/FUtzMBAxv1

tus amigos sabrán cuando cambiaste de número

Una característica que llegará también es la posibilidad de que todos tus contactos estén pendientes de si cambiaste o no tu número. Es decir, si lo has hecho, ellos recibirán una alerta y sabrán el nuevo teléfono que tienes.

WhatsApp beta for Windows Phone 2.17.130: new change number feature, to notify your contacts about your new number (DISABLED BY DEFAULT) pic.twitter.com/FpZWHH3MS3