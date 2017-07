WhatsApp: con este truco podrás leer tus mensajes sin abrir la aplicación

Muchas personas tienen miedo de dejar en visto a una persona tras abrir su mensaje de WhatsApp. Pero eso no será problema con este truco que te encantará y desde ahora lo querrás usar por siempre.

Si no quieres dejar ignorado a alguien, entonces debes seguir este paso. Con este truco no dejarás a nadie esperando por una respuesta, pues tú mismo verás el mensaje y lo marcarás como leído o no.

Esta técnica lleva muchos años con nosotros, pero es bien sabido que millones de usuarios en todo el mundo la desconocen, ya que no se encuentra en los ajustes de la aplicación, sino en los widgets que están disponibles. Sí, WhatsApp tiene widgets, y hay uno de ellos que puede ser tu mejor aliado.

Tan solo debes hacer una pulsación larga en la pantalla principal del launcher, y darle al apartado de Widgets. Ahí debes seleccionar el de WhatsApp, que es el más grande disponible de esta aplicación. Cuando lo coloquemos, ocupará bastante espacio, por lo que te recomendamos que lo pongas en una página sin nada más.

Según vayamos recibiendo WhatsApp, veremos como estos aparecen ahí, completos y de todos los grupos o conversaciones. Aunque te manden un texto muy largo, lo podrás leer sin problemas, y tan solo tendrás que hacer scroll para ver los demás.

Con este sencillo paso nunca más dejarás a alguien en visto. ¿Lo pruebas? Recuerda mirar la galería para que sepas cómo hacerlo de forma sencilla.

futuras funciones de WhatsaApp

Eliminar mensajes

Ten cuidado cuando escribas pues te puedes arrepentir. WhatsApp está preparando la opción para borrar mensajes, pero si lo haces, tu amigo recibirá la alerta de que tu mensaje fue completamente eliminado, originando que el receptor se pregunte: ¿Qué escribiste?

tus amigos sabrán cuando cambiaste de número

Una característica que llegará también es la posibilidad de que todos tus contactos estén pendientes de si cambiaste o no tu número. Es decir, si lo has hecho, ellos recibirán una alerta y sabrán el nuevo teléfono que tienes.