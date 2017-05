WhatsApp: con este truco podrás falsear tu ubicación sin que tu pareja se entere

En la actualidad muchos no sólo usamos WhatsApp para poder enviar Documentos, archivos multimedia (fotos, video, audio), texto, etc., sino también la ubicación. ¿Alguien te pidió que le digas dónde te encuentras ahora y no quisiste revelarlo porque estás demasiado lejos?

Si estás en Lima puedes aparecer en París, Roma, España, Colombia o en otro distrito. Si tu pareja o amigo quiere saber pro dónde andas y no quieres que te descubran, debes hacer esto.

¿Es necesario mentir sobre nuestra ubicación? En algunos casos es necesario, pues compartir el lugar real donde nos encontramos, resulta peligroso, sobre todo si es una persona que no conocemos al cien por ciento.

truco

Si quieres que nadie sepa dónde estás y enviar una ubicación falsa lo único que tienes que descargar es Fake GPS Pro, una aplicación que no necesita que el usuario sea root ni ningún otro conocimiento de experto. Estos son los pasos que debes realizar:

Para usar la app, primero debes ir a tu dispositivo a la sección Ajustes y entrar a las Opciones de desarrollo u Opciones de desarrollador.

Dentro de las opciones de desarrollador, activa la opción Ubicaciones simuladas, que permite a la siguiente aplicación emular la posición del GPS .

Ahora tan solo debes descargar la aplicación Fake GPS Pro totalmente gratis desde Google Play.

Encuentra el punto de ubicación a la cual quieres ir. Dale al botón play y automáticamente podrás estar en la zona que seleccionaste. Si vas a WhatsApp, das en Ubicación y verás que tu nueva ubicación es la que seleccionaste en Fake GPS . Listo.

Desde ahora si tus amigos te preguntan que desean salir a tomar unos tragos y tu no deseas, sólo tienes que activar la aplicación Fake GPS y enviarles, por ejemplo, que estás en la playa y demasiado lejos para ir con ellos.

Trucos de WhatsApp

Si eres un fiel usuario de WhatsApp y deseas conocer sus trucos ocultos, te invitamos a seguir leyendo este post, ya que te pondremos algunos secretos que oculta la app que Facebook compró en 2014.

1.Negrita, Cursiva y Tachado

Hace unas semanas, WhatsApp lanzó una actualización que permite a los usuarios mandar textos en negrita y en cursiva. Incluso, se pueden enviar tachados. Si quieres saber cómo hacerlo, te recomendamos revisar este divertido GIF elaborado por Pictoline.

2.Citar mensajes de WhatsApp

A través de este divertido GIF, Pictoline nos enseña cómo utilizar esta nueva característica de WhatsApp que te permitirá citar los mensajes de las conversaciones, ya sean individuales o grupales. ¿Te animas a intentarlo?