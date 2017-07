WhatsApp: con este truco aprenderás a colocar música en tus estados

Con el fin de destronar a Snapchat, la aplicación de WhatsApp ha decidido lanzar una función que ha sido recibida por muchos como algo positivo, pero por otros como lo peor que han hecho sus creadores. Estamos hablando de los Estados.

Pese a que varios usuarios siguen compartiendo sus fotos y videos, hay algunos trucos que debes conocer para utilizar los Estados de forma correcta: cómo colocar música en tus animaciones.

Lo primero que tienes que hacer es bajarte una imagen vertical totalmente negra para subirla al Estado de WhatsApp. También puedes hacer el truco de poner el dedo en la cámara y hacer una foto, para que se vea en negro, pero esto suele notarse que no es 100% negro.

Luego abre el reproductor de música de tu teléfono, y pon a reproducir el fragmento que te gustaría subir. Ahora, dale a grabar vídeo en el Estado de WhatsApp, con la foto en negro. La grabación que hagas será de la canción que tu propio móvil está reproduciendo, así que la calidad de audio debería ser más que suficiente.

Una vez hecho esto, puedes decorar tu historia con algún emoji o texto, y cuando tus amigos vean tu Estado, tan solo verán el video que hayas querido poner y la música sonando de fondo.

Eliminar mensajes

Ten cuidado cuando escribas pues te puedes arrepentir. WhatsApp está preparando la opción para borrar mensajes, pero si lo haces, tu amigo recibirá la alerta de que tu mensaje fue completamente eliminado, originando que el receptor se pregunte: ¿Qué escribiste?

tus amigos sabrán cuando cambiaste de número

Una característica que llegará también es la posibilidad de que todos tus contactos estén pendientes de si cambiaste o no tu número. Es decir, si lo has hecho, ellos recibirán una alerta y sabrán el nuevo teléfono que tienes.

