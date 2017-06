WhatsApp: esta es la función que, si la usas, te dejará sin smartphone

WhatsApp continúa actualizando sus funciones y trayendo muchas novedades para que las personas puedan enviar mensajes, videos, imágenes, audios, de forma muy fácil y dinámica. Sin embargo, una de las mejoras te puede dejar sin smartphone. ¿Por qué?

Resulta que la compañía ha decidido modificar el peso del archivo que recibes a través de la app. Antes solo podías enviar documentos en PDF y Word, pero ahora esa restricción ha sido cambiada.

Ahora podrás recibir de tu amigo files en Zip, Rar, Exe, etc. Pero ese no es el problema, antes solo se podría enviar archivos de peso no mayor a 25 MB, pero ahora tienes la opción de mandar documentos por más 128 megas para iPhone, 100 para Android y 64 para las versiones de escritorio.

The max file size allowed to share is:

iOS = 128 MB

Windows Phone = 104,86 MB

Android = 100 MB

Web/Desktop = 64 MB — WABetaInfo (@WABetaInfo) 22 de junio de 2017

¿Por qué es peligroso? Pues al compartirse, por ejemplo, un archivo desconocido, puede que en lugar de descargar un simple fichero, termines por bajar un virus o malware muy potente que te puede dejar sin celular de por vida.

Por lo tanto, lo recomendable es estar en alerta, y asegurarse de tener desactivada la opción que permite instalar aplicaciones que no sean de Play Store en Android.

Cabe destacar que como sucede con cualquier cambio de los que introduce WhatsApp, probablemente la totalidad de usuarios de la aplicación tarden aún un tiempo en recibir esta función. Además, quienes ya recibieron el upgrade advierten que la velocidad con la que se produce el intercambio de archivos aún es muy lenta.

Por el momento no hay una restricción ni comprobación sobre el archivo que enviarás a otra persona, por lo que debes tener mucho cuidado en caso recibas un documento muy pesado y, a la par, de terminación desconocida.

futuras funciones de WhatsaApp

Eliminar mensajes

Ten cuidado cuando escribas pues te puedes arrepentir. WhatsApp está preparando la opción para borrar mensajes, pero si lo haces, tu amigo recibirá la alerta de que tu mensaje fue completamente eliminado, originando que el receptor se pregunte: ¿Qué escribiste?

tus amigos sabrán cuando cambiaste de número

Una característica que llegará también es la posibilidad de que todos tus contactos estén pendientes de si cambiaste o no tu número. Es decir, si lo has hecho, ellos recibirán una alerta y sabrán el nuevo teléfono que tienes.