WhatsApp: esta falsa promoción de Netflix es viral y busca timarte

ALERTA. Desde hace varias horas, una falsa promoción de Netflix está circulando por WhatsApp. Si te ha llegado este mensaje, debes ignorarlo, ya que se trata de una estafa creada para timarte y obtener tu información personal.

Como podrás observar en nuestra galería, esta nueva estafa que circula por WhatsApp ofrece un año completo de acceso gratuito a Netflix, la popular plataforma de streaming que ofrece series y películas en excelente calidad.

Para camuflar esta estafa, el mensaje de WhatsApp posee un enlace de Netflix; sin embargo, al abrirlo nos muestra una ventana distinta que te pide invitar a 10 amigos para que puedas obtener la promoción.

Eso no es todo, ya que también te pedirá tu número teléfono, correo electrónico y una cuenta bancaria, en caso no brindes estos requisitos no podrás acceder a tu “Netflix gratis”; sin embargo, ya invitaste a 10 amigos.

